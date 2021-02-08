СМИ узнало подробности подготовки кабмином плана изменений до 2030 года
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Правительство на прошлой неделе начало работу по подготовке "второй части" плана достижения национальных целей, пишет "Коммерсант". Ожидается, что документ представят в мае 2021 года, после ожидаемого начала завершения эпидемии.
В единый документ предполагается свести описание необходимых изменений, которые Белый дом предполагает в результате своей деятельности. Общий документ впервые составляется по проектной технологии. Его базовой идеей, в отличие от разработок прошлых лет, является на этот раз не столько "что будет в финале", сколько "что нужно менять".
По данным издания, 4 февраля Минэкономики утвердило методологию подготовки проекта "стратегии социально-экономического развития до 2030 года".
Премьер-министр Михаил Мишустин после совещания 26 января дал официальное поручение начать разработку "постковидного" проекта, в начале февраля вице-премьеры уже проводили свои встречи организационных штабов по пяти направлениям работы.
Как пояснил министр экономики Максим Решетников, сейчас нет решения о том, будет ли документ как таковой интегрирован в систему плановых документов, определенных законом о стратегическом планировании в России. Он уточнил, что стратегия до 2030 года является "второй частью" плана по достижению национальных целей.
В документе будет речь идет о пяти направлениях изменений, которые Белый дом может предложить и реализовать в ближайшее время.
Второй задачей проектной работы над документом является пересмотр и согласование между собой и с национальными целями около 80 действующих стратегических документов исполнительной власти разных лет.
Помимо этого, дополнительной задачей является более широкое использование современных способов проектного управления в госуправлении и изменение корпоративной культуры в правительстве.
Наконец, команда правительства намерена собрать у руководителей ведомств и учреждений новые инициативы в своих сферах, которые могли бы быть взяты в работу.
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