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В Еврокомиссии высказались о новых санкциях против России
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Представитель Еврокомиссии высказался о возможном введении новых санкций против России. По его словам, санкции являются не целью, а инструментом политики, который на данный момент... ПРАЙМ, 08.02.2021
санкции против рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Представитель Еврокомиссии высказался о возможном введении новых санкций против России.
По его словам, санкции являются не целью, а инструментом политики, который на данный момент считается эффективным.
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