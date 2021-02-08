МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Представитель Еврокомиссии высказался о возможном введении новых санкций против России. 

Доллар

В США оценили влияние санкций на курс доллара

По его словам, санкции являются не целью, а инструментом политики, который на данный момент считается эффективным.

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