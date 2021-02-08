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Торговля России с Кипром, Норвегией и Кубой рухнула более чем вдвое
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Оборот торговли России с Кипром, Норвегией и Кубой в 2020 году упал в годовом выражении более чем вдвое, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Так, оборот... ПРАЙМ, 08.02.2021
фтс, торговля, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Оборот торговли России с Кипром, Норвегией и Кубой в 2020 году упал в годовом выражении более чем вдвое, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Так, оборот торговли с Кипром упал на 64,5%, до 279,3 миллиона долларов, с Норвегией — на 53,9%, до 1,54 миллиарда долларов, с Кубой — на 51,4%, до 148,9 миллиона долларов.
Следом по глубине падения товарооборота расположились Португалия (42%), Сингапур (41,8%), Нидерланды (41,4%) и Хорватия (41,2%).
Как сообщала ФТС, положительное сальдо торгового баланса РФ в 2020 году снизилось на 41,4% по сравнению с 2019 годом – до 104,5 миллиарда долларов. При этом Россия в прошлом году нарастила торговлю с 10 странами.
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