МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Оборот торговли России с Кипром, Норвегией и Кубой в 2020 году упал в годовом выражении более чем вдвое, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Названы страны, с которыми Россия нарастила торговлю в 2020 году

Так, оборот торговли с Кипром упал на 64,5%, до 279,3 миллиона долларов, с Норвегией — на 53,9%, до 1,54 миллиарда долларов, с Кубой — на 51,4%, до 148,9 миллиона долларов.

Следом по глубине падения товарооборота расположились Португалия (42%), Сингапур (41,8%), Нидерланды (41,4%) и Хорватия (41,2%).

Как сообщала ФТС, положительное сальдо торгового баланса РФ в 2020 году снизилось на 41,4% по сравнению с 2019 годом – до 104,5 миллиарда долларов. При этом Россия в прошлом году нарастила торговлю с 10 странами.

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