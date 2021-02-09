МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Ежегодный отчет правительства в Госдуме планируется в апреле, сообщил председатель верхней палаты Вячеслав Володин. В Госдуме предложили собрать данные обо всех строящихся частных домах

Во вторник на пленарном заседании Госдумы глава Минэкономразвития Максим Решетников выступает с докладом перед депутатами.

"Нам нужно с вами до отчета, который планируется в апреле, многое сделать для того, чтобы уже при отчете правительства выйти на возможные решения вопросов, которые будут выработаны с вашим участием", — сказал Володин, обращаясь к Решетникову.

Читайте также:

В Госдуме назвали ключевые факторы инфляции в России