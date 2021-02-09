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Ежегодный отчет правительства в Госдуме запланирован на апрель
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Ежегодный отчет правительства в Госдуме планируется в апреле, сообщил председатель верхней палаты Вячеслав Володин. Во вторник на пленарном заседании Госдумы глава... ПРАЙМ, 09.02.2021
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Ежегодный отчет правительства в Госдуме планируется в апреле, сообщил председатель верхней палаты Вячеслав Володин.
Во вторник на пленарном заседании Госдумы глава Минэкономразвития Максим Решетников выступает с докладом перед депутатами.
"Нам нужно с вами до отчета, который планируется в апреле, многое сделать для того, чтобы уже при отчете правительства выйти на возможные решения вопросов, которые будут выработаны с вашим участием", — сказал Володин, обращаясь к Решетникову.
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