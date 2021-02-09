МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Рост доходов населения, инвестиций и экспортного потенциала позволит России выйти на темпы роста экономики выше 3%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. МЭР назвало условие, при котором возможна господдержка офшорных компаний

Выступая во вторник в Госдуме, Решетников отметил, что темпы экономического роста РФ без принятия дополнительных мер на горизонте до 2030 года составили бы в среднем 2% в год.

"Перед нами стоит задача выйти на темпы (роста – ред.) 3% и выше. За счет чего мы планируем это сделать? Во-первых, основа нашего экономического развития – это устойчивый рост доходов населения. Его вклад в ускорение роста экономики – больше половины. Для этого реальные доходы должны расти темпами не ниже 2,5% в год", — сказал Решетников.

В этой связи, по его словам, в настоящее время крайне важно восстановить докризисную занятость, обеспечить снижение непроизводительных издержек и рост производительности труда в экономике. И на этой базе обеспечить рост заработных плат. Решетников предостерег от расширения госрегулирования цен

Вторым фактором ускорения экономического роста должен стать запуск нового инвестиционного цикла. "Его вклад в ускорение роста ВВП на горизонте до 2030 года составит около трети", — отметил Решетников.

По его словам, предложенный правительством механизм соглашений о поощрении и защите капиталовложений набирает обороты. Кроме того, идет работа по развитию новых финансовых инструментов – в том числе инфраструктурным, и зеленым облигациям.

Третьим фактором ускорения темпов роста Решетников назвал увеличение экспортного потенциала страны.