ПЕКИН, 10 фев — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в январе снизился на 0,3% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистического управления КНР. Китай может стать победителем в "нефтяной войне"

CPI в городах в январе снизился на 0,4%, а в сельской местности – 0,1%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 1,6%, на непродовольственные упали на 0,8%. Цены на потребительские товары снизились 0,1%, на услуги — на 0,7%.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем CPI снизился на 1,0%. Цены на продовольственные товары по сравнению с декабрем 2020 года выросли на 4,1%, на непродовольственные – на 0,3%. Цены на потребительские товары повысились 1,5%, на услуги — на 0,2%.

Цены на свежие фрукты в январе в годовом выражении выросли на 1,3%, на свежие овощи и зелень — на 10,9%, яйца подорожали на 1,2%, при этом цены на мясо упали на 0,4%, свинина подешевела на 3,9%. Если же сравнивать с показателями декабря 2020-го, то за месяц цены на свежие овощи и зелень выросли на 19,0%, яйца подорожали на 9,4%, цены на мясо выросли на 3,7%, свинина подорожала на 5,6%.

Услуги здравоохранения в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,4%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия остались на уровне января 2020 года, цены на транспорт и связь упали на 4,6%, на жилье — на 0,4%, уточняет статистическое управление.

По итогам 2020 года инфляция в Китае составила 2,5%, хотя власти ожидали роста в 3,5%.

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