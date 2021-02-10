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Песков не подтвердил дату обращения президента к Федеральному собранию
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 24 февраля — по его словам, дата этого мероприятия пока... ПРАЙМ, 10.02.2021
послание федеральному собранию, дмитрий песков, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 24 февраля — по его словам, дата этого мероприятия пока не определена.
Ранее депутат Госдумы РФ Вячеслав Лысаков в своем Telegram-канале, основываясь на изменениях в плане заседаний палаты, предположил, что послание президента Путина Федеральному собранию может состояться 24 февраля или же в ближайшие дни после этой даты.
"К сожалению, мы не являемся подписчиками Telegram-канала депутата Лысакова. Но он ошибается. Вчера мы отвечали на вопрос, что пока у нас нет точного решения по дате оглашения послания. Как только это решение будет принято, мы вас проинформируем", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о 24 февраля как возможной дате обращения.