МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Несмотря на это, носить маски по-прежнему нужно, это требование не отменяется.

"Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено — вот в сегодняшнем периоде это так", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1". В Британии нашли новый вызывающий беспокойство штамм коронавируса

Ранее Попова также отметила, что комплекс мер по борьбе с коронавирусом, выработанный в РФ, позволяет не говорить о локдауне, россияне научились жить в условиях COVID-19. Она также подчеркивала, что при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора риски заражения коронавирусом минимальны.

Глава Роспотребнадзора уточнила, каждый день регистрируется более 10 тысяч новых случаев коронавируса, и это много.

"Каждый день мы регистрируем более 10 тысяч новых случаев, это много", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, в декабре в стране ежедневно регистрировалось более 20 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно.

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