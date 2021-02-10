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Евросоюз остается для Москвы крупнейшим источником инвестиций
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Евросоюз остается для Москвы крупнейшим источником инвестиций, даже несмотря на спад в развитии двусторонних отношений, заявил в среду постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Он... ПРАЙМ, 10.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Евросоюз остается для Москвы крупнейшим источником инвестиций, даже несмотря на спад в развитии двусторонних отношений, заявил в среду постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Он напомнил, что у Москвы и Брюсселя было несколько совместных проектов, в том числе четыре общих пространства, которое стороны намеревались развивать, однако большая часть работы была заморожена по инициативе ЕС.
Тем не менее, отметил Чижов в эфире телеканала "Россия-24", Евросоюз "был и остается нашим первым по объему торгово-экономическим партнером, крупнейшим источником иностранных инвестиций".