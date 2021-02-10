МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Евросоюз остается для Москвы крупнейшим источником инвестиций, даже несмотря на спад в развитии двусторонних отношений, заявил в среду постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Он напомнил, что у Москвы и Брюсселя было несколько совместных проектов, в том числе четыре общих пространства, которое стороны намеревались развивать, однако большая часть работы была заморожена по инициативе ЕС.

Тем не менее, отметил Чижов в эфире телеканала "Россия-24", Евросоюз "был и остается нашим первым по объему торгово-экономическим партнером, крупнейшим источником иностранных инвестиций".