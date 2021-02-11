МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Медработники в России могут выходить на досрочную пенсию при наличии специального 30-летнего стажа, а тем, кто работает с коронавирусными больными, день засчитывается за два. Однако, несмотря на увеличение объема обязанностей, вряд ли врачам сделают отдельную пенсию, как военным и полицейским, рассказала агентству "Прайм" председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко. Миронов назвал способы повысить пенсии россиян

Возможность досрочного оформления пенсии для медработников напрямую не зависит от возраста и количества лет общего трудового стажа. "При учете медицинского стажа особое значение имеет должность и наименование учреждения, в котором трудится медработник, так как в льготный стаж входит время работы только в соответствующих должностях и учреждениях, предусмотренных законом", — пояснила она.

Подсчет специального стажа производится по определенному порядку, например, для некоторых категорий работников учет идет "год за полтора". Тем, кто оказывал медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее с 1 января по 30 сентября 2020 года, один день такой работы засчитывается за два.

Такая льгота для медработников за работу с коронавирусными больными была встроена в систему на тех же принципах, что и другие виды господдержки, пояснили "Прайм" в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР). При этом других изменений в системе пенсионных льгот для врачей пока больше не планируется. Эксперт объяснил, почему пенсии в России всем повышают по-разному

За врачей, так же, как и за большинство работников, отчисляются взносы на обязательное пенсионное страхование. Несмотря на существенно возросшие объемы работы у врачей, ожидания что врачам сделают отдельную пенсию по аналогии с военными и полицейскими, в ближайшее время также маловероятны, считает Гриценко.

За военных, полицейских и судей взносы на обязательное пенсионное страхование не делаются, поэтому у них отдельные правила для формирования пенсии и, соответственно, свои пенсионные органы, пояснили в пресс-службе ПФР.