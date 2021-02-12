МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян снизились, но остаются на повышенных уровнях по сравнению с периодом до начала пандемии, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"Инфляционные ожидания населения снизились, однако остаются на повышенных уровнях по сравнению с периодом до начала пандемии. Это в основном связано с произошедшим ранее ростом цен на отдельные товары повседневного спроса и курсовой волатильностью", — сказано в релизе.
При этом регулятор отмечает, что ценовые ожидания предприятий существенно не изменились после роста в предыдущие месяцы. Ожидания профессиональных аналитиков относительно инфляции в 2021 году и в среднесрочной перспективе заякорены вблизи 4%, уточняет ЦБ.
Банк России в пятницу в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, как и ожидалось.
ТЕМПЫ ИНФЛЯЦИИ
Темпы роста цен в России складываются выше ожиданий ЦБ, говорится в сообщении регулятора.
"Инфляция складывается выше прогноза Банка России. В январе годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,2% (после 4,9% в декабре). Это в значительной мере связано с ростом цен на мировых товарных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля. Действие этих факторов может носить более продолжительный характер вследствие уже произошедшего ранее роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также сохраняющихся ограничений со стороны предложения", — говорится в заявлении регулятора.
"Меры правительства ограничили рост цен на отдельные товары. Показатели текущего темпа роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи 4% в годовом выражении", — отметил регулятор.
https://1prime.ru/state_regulation/20210212/833030822.html