МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян снизились, но остаются на повышенных уровнях по сравнению с периодом до начала пандемии, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

"Инфляционные ожидания населения снизились, однако остаются на повышенных уровнях по сравнению с периодом до начала пандемии. Это в основном связано с произошедшим ранее ростом цен на отдельные товары повседневного спроса и курсовой волатильностью", — сказано в релизе. Банк России предупредил об усилении проинфляционных рисков

При этом регулятор отмечает, что ценовые ожидания предприятий существенно не изменились после роста в предыдущие месяцы. Ожидания профессиональных аналитиков относительно инфляции в 2021 году и в среднесрочной перспективе заякорены вблизи 4%, уточняет ЦБ.

Банк России в пятницу в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, как и ожидалось.

ТЕМПЫ ИНФЛЯЦИИ

Темпы роста цен в России складываются выше ожиданий ЦБ, говорится в сообщении регулятора.

"Инфляция складывается выше прогноза Банка России. В январе годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,2% (после 4,9% в декабре). Это в значительной мере связано с ростом цен на мировых товарных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля. Действие этих факторов может носить более продолжительный характер вследствие уже произошедшего ранее роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также сохраняющихся ограничений со стороны предложения", — говорится в заявлении регулятора. Сотни тысяч – не предел. Зачем Илон Маск разгоняет биткоин

"Меры правительства ограничили рост цен на отдельные товары. Показатели текущего темпа роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи 4% в годовом выражении", — отметил регулятор.