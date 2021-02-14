МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ситуация, которая сейчас складывается с ценами на нефть, может позволить принять в 2021 году решение об инвестировании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Во-первых, мы эти деньги по закону не тратим, а вкладываем в инфраструктурные проекты, которые направлены на развитие экономики, создание новых рабочих мест, и эти деньги потом должны возвращаться для последующего инвестирования новых проектов. В текущем году ситуация с ценами на углеводороды складывается чуть лучше, чем мы планировали, и не исключено, что мы в этом году, если такая ситуация сохранится и дальше – сможем превысить наши прогнозные значения по Фонду национального благосостояния и сможем принять решение об инвестировании этих средств", — сказал он в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1". Ничего личного. Как "Газпром" научит Европу ценить российский газ

Силуанов добавил, что ликвидная часть ФНБ (средства на банковских счетах в ЦБ) сейчас превышает 8 триллионов рублей.

Ранее Минфин сообщал, что объем ФНБ на 1 февраля достиг 13,649 триллиона рублей, при этом объем ликвидных активов фонда составил эквивалент 8,876 триллиона рублей, или 7,7% прогнозируемого на текущий год объема ВВП.