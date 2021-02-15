МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в январе составила 4,11%, ускорившись с декабрьского показателя в 4,1%, сообщает Банк России.

"Оценка трендовой инфляции в январе 2021 года незначительно повысилась — до 4,11% с 4,1% в декабре", — говорится в сообщении.

Эта оценка рассчитана на пятилетнем скользящем периоде. Оценка, рассчитанная на более коротком временном интервале — трехлетнем, выросла по сравнению с декабрем на 0,13 процентного пункта, до 4,24%.

"Повышение оценок трендовой инфляции вместе с небольшим увеличением модифицированных показателей базовой инфляции в декабре указывают на усиление инфляционного давления к концу 2020 года. Оно преимущественно было связано с действием временных проинфляционных факторов: шоков предложения на отдельных продовольственных рынках и эффекта переноса ослабления рубля в цены", — поясняет ЦБ.

При этом также сохраняется влияние проинфляционных факторов более длительного характера, вызванных как действием противоэпидемических ограничений, приводящих к росту издержек, так и повышенными инфляционными ожиданиями населения, облегчающими перенос издержек в потребительские цены.