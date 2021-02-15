МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 2,5% в годовом выражении после роста на 2,1% в декабре 2020 года, сообщил в понедельник Росстат.

В публикации ведомство также приводит уточненные данные по промпроизводству в декабре 2020 года: промышленность в прошлом месяце выросла на 2,1% в годовом выражении. Спад по итогам 2020 года составил 2,6% вместо прежней оценки в 2,9%.

Как говорится в комментарии Росстата, на пересмотр повлияло уточнение объемов производства в добывающем секторе (снижение по итогам 2020 года на 6,9% вместо прежней оценки спада на 7%), обрабатывающем (рост на 0,6% вместо роста на 0,3%) и энергетическом (спад на 2,4% вместо прежних 2,5%) секторах. Промышленные товары в декабре подорожали на 1,5%

"Росстат регулярно проводит уточнение индексов промышленного производства, рассчитываемых на основе оперативных данных о производстве и отгрузке продукции, работ или услуг, получаемых от респондентов. Изменения вносятся в случае, если респонденты предоставляют новую информацию, отличающуюся от ранее направленной в Росстат. Это связано со сжатыми сроками предоставления отчетности – не позднее четвертого рабочего дня после окончания месяца… Как показывает многолетняя практика статистических наблюдений, наиболее значительно респонденты уточняют данные декабря", — отмечает ведомство.

Согласно данным Росстата, в январе в сфере добычи полезных ископаемых снижение производства составило 7,1% в годовом выражении после спада на 7,5% в декабре. Обрабатывающая промышленность в январе 2021 года упала на 1% в годовом выражении после роста на 7,9% декабре прошлого года.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром рост в январе ускорился до 7,3% в годовом выражении после 5,6% в декабре. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов рост в январе ускорился до 10,7% после роста на 6,5% в декабре прошлого года.

Росстат в комментарии отмечает, что на итоги промпроизводства в январе повлиял календарный фактор (в январе текущего года было 15 рабочих дней, в январе 2020 года — 17 рабочих дней), а также эпидемиологический – эпидемия коронавируса продолжила оказывать негативное влияние на отрасли, ориентированные на конечный потребительский спрос.

С другой стороны, климатический фактор привел к росту потребления тепло- и электроэнергии. "По данным Гидрометцентра РФ, январь 2021 года в России вошел в число 15 самых холодных за историю метеорологических наблюдений, морозы отмечались во всех регионах страны", — указали в статистическом ведомстве.

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