МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о переходе к электронным торгам при продаже заложенного по ипотеке имущества и арестованного имущества должников в порядке исполнительного производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Такое имущество будет реализовываться на единых электронных площадках, отобранных кабмином, где в настоящее время на электронных аукционах реализуется конфискованное и иное обращенное в собственность государства имущество.

"Положения законопроекта, направленные на установление электронной формы торгов, позволят не только повысить уровень прозрачности и конкурентности, но также, в условиях признания торгов состоявшимися, будут в полной мере обеспечивать интересы сторон исполнительного производства", — поясняет правительство.