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https://1prime.ru/state_regulation/20210215/833047377.html
Заложенное по ипотеке имущество будут продавать на электронных торгах
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о переходе к электронным торгам при продаже заложенного по ипотеке имущества и арестованного имущества должников в порядке... ПРАЙМ, 15.02.2021
имущество, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о переходе к электронным торгам при продаже заложенного по ипотеке имущества и арестованного имущества должников в порядке исполнительного производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Такое имущество будет реализовываться на единых электронных площадках, отобранных кабмином, где в настоящее время на электронных аукционах реализуется конфискованное и иное обращенное в собственность государства имущество.
"Положения законопроекта, направленные на установление электронной формы торгов, позволят не только повысить уровень прозрачности и конкурентности, но также, в условиях признания торгов состоявшимися, будут в полной мере обеспечивать интересы сторон исполнительного производства", — поясняет правительство.