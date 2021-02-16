МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Средняя зарплата строителя в России выросла за год на 33% и в январе 2021 года составила 47,6 тысячи рублей, а спрос на этих работников увеличился в 2,5 раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса поиска работы и соискателей Worki (принадлежит Mail.ru Group) по итогам проведенного исследования. Задолженность по зарплатам в январе увеличилась на 15%

В рамках исследования было проанализировано более 200 тысяч вакансий в разделе "Работа для строителей" на сервисе Worki в 2020 и 2021 году. Сервис проанализировал, как менялся спрос и средняя зарплата на вакансии строителя в начале года.

"Средняя зарплата строителя в России выросла за год на 33%. В январе 2021 года она составила 47 600 рублей", — рассказали в Worki.

Как показало исследование, самую высокую зарплату получают строители в Санкт-Петербурге — в среднем 71,88 тысячи рублей, что на 29% больше, чем годом ранее. В Москве средние зарплаты ниже, чем в северной столице – в январе они составили 69,5 тысячи рублей, увеличившись за год на 16%. Самую низкую зарплату получают специалисты в Нижнем Новгороде (30,86 тысячи рублей), хотя там повышение средней зарплаты строителя за год составило 42%. В Екатеринбурге, по данным исследования, в средняя зарплата строителей в январе 2021 года составляла 36 тысяч рублей (рост за год на 39%), в Краснодаре – 46,5 тсячи рублей (рост на 36%), Казани — 34 тысячи рублей (рост на 36%).

По данным исследования, существенно выросли также спрос на строителей и отклики соискателей. "В январе 2021 года по сравнению с январем прошлого года в 2,5 раза вырос спрос на строителей. Количество откликов на сервисе Worki выросло в 3 раза. Интересно также, что количество откликов от женщин за сравниваемый период выросло в 9 раз", — рассказали в компании.

Как выяснили аналитики Worki, 71% специалистов откликается на вакансии в сфере строительства с вахтовым методом работы.

"Жители Московской области чаще всего устремляются на работу строителем в Москву, Калужскую, Омскую, Тверскую и Владимирскую области. Петербуржцы отправляются работать на вахту в Ленинградскую, Новгородскую и Омскую области, а также в Москву. Краснодарцы чаще откликаются на вакансии строителя в Москве, екатеринбуржцы — в Челябинской области, уфимцы, иркутчане и красноярцы — в Ямало-Ненецком автономном округе", — показало исследование.

Читайте также:

Сечин назвал среднюю зарплату сотрудников "Роснефти"