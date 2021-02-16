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Песков опроверг сообщения об изменениях в финансовом блоке правительства
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "не более чем слухами" сообщения о возможных изменениях в финансовом блоке российского правительства. "Давайте слухи не будем... ПРАЙМ, 16.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "не более чем слухами" сообщения о возможных изменениях в финансовом блоке российского правительства.
"Давайте слухи не будем комментировать. Это не более чем слухи", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что якобы готовятся изменения, касающиеся Минфина и Центробанка.