МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "не более чем слухами" сообщения о возможных изменениях в финансовом блоке российского правительства.

"Давайте слухи не будем комментировать. Это не более чем слухи", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что якобы готовятся изменения, касающиеся Минфина и Центробанка.