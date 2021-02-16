МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Без доступной ипотеки невозможно выполнить поставленную перед правительством программу по строительству жилья, заявил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Мы совместно с Центробанком ведем активную работу по решению вопроса снижения стоимости ипотечных кредитов для заемщиков, в том числе с помощью льготных ипотечных программ. Без доступной ипотеки будет невозможно выполнить ту амбициозную программу строительства 1 миллиарда квадратных метров жилья, которая стоит перед нами. В стране уже работает несколько льготных ипотечных программ, включая программу для сетей с детьми, и мы считаем, что их необходимо расширять как на многоквартирные дома, так и на индивидуальное строительство", — сказал он. Заложенное по ипотеке имущество будут продавать на электронных торгах

Президент России Владимир Путин в понедельник поручил правительству и ЦБ до 31 марта представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021-2024 годах, рассмотрев возможность снижения процентной ставки для семей с двумя и более детьми.

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские власти выработают итоговую позицию по продлению действующей сейчас госпрограммы льготной ипотеки по итогам рабочих совещаний, в настоящее время окончательного решения по этому вопросу не принято.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что льготная ипотека под 6,5% на новостройки вылилась в повышение цен на жилье, которое к январю съело весь эффект от снижения ставки, поэтому ее необходимо постепенно сворачивать, однако в ряде регионов с низким объемом ввода жилья нужны льготные ипотечные программы.

Как отметил Песков, действительно, есть экспертная точка зрения относительно того, что дальнейшее продолжение программы льготной ипотеки несет угрозу, но существует и другая, что ее продление позволяет решить проблемы жилья для очень большого количества россиян и создает синергетический эффект для экономики в целом.

При этом в нацпроекте "Жилье и городская среда" заложена цель возвести около 1 миллиарда квадратных метров нового жилья к 2030 году, для чего необходимо увеличить объемы ежегодного ввода жилых площадей с текущих 80 до 120 миллионов квадратных метров.

Читайте также:

Сбербанк поддержал сохранение льготной ипотеки для семей с детьми