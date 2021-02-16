МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Доля участия нерезидентов в аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в январе увеличилась к декабрю на 19,8 процентного пункта, до 41,2%, при этом их доля вложений в ОФЗ осталась на уровне 22,7%, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"В январе 2021 году доля участия нерезидентов в аукционах ОФЗ увеличилась до 41,2%, рост составил 19,8 процентного пункта относительно декабря 2020 года. В абсолютном выражении объем покупок нерезидентов остался без изменений (25 миллиардов рублей)", — говорится в обзоре. Доля участия российских системно значимых банков в аукционах в месячном выражении снизилась с 42,7% в декабре 2020 года до 33,1% в январе 2021 года (в абсолютном выражении покупки на аукционах составили 50,1 и 20 миллиардов рублей соответственно).

Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ за январь 2021 года изменилась незначительно (рост составил 6 базисных пунктов) и осталась на уровне 22,7%, при этом объем их вложений увеличился на 16,1 миллиарда рублей.

"После прекращения размещений ОФЗ-ПК на первичном рынке (интерес к которым проявляли в основном локальные участники) начиная с середины ноября 2020 года доля вложений нерезидентов в общем объеме рынка ОФЗ остается стабильной. Доля нерезидентов в ОФЗ-ПД на конец января 2021 года составляла 36,5%, за месяц снизившись на 0,09 процентного пункта, однако объем их вложений в фиксированные инструменты увеличился на 3,8 миллиарда рублей", — отмечается в обзоре.

В январе 2021 года на рынке ОФЗ наблюдался рост доходностей по всей длине кривой. Наибольший рост отмечался на дальнем конце кривой. В среднем по наиболее ликвидным срокам до погашения доходности выросли на 23 базисных пункта. Помимо ускорения инфляции и роста планового предложения на первичном рынке, в январе на рост доходностей оказывали влияние геополитические риски.

Доля вложений нерезидентов в еврооблигации на счетах иностранных депозитариев в НРД за январь выросла на 0,01 процентного пункта и составила 50%. В номинальном выражении вложения увеличились на 9,4 миллиона долларов, до 19,1 миллиарда долларов.