17 фев — ПРАЙМ / Dow Jones. Для промышленного производства начало года было хорошим ввиду продолжающегося роста производства в обрабатывающей промышленности и горнодобывающей промышленности, что представляет производственный сектор светлым пятном в экономике.

Промышленное производство, включая производство в обрабатывающей, горнодобывающей промышленности и в сфере коммунальных услуг, в январе с учетом коррекции на сезонные колебания выросло на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Розничные продажи в США в январе выросли лучше прогноза

Об этом в среду сообщила Федеральная резервная система. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали роста на 0,5%.

Согласно пересмотренным данным, пропроизводство выросло на 1,3% в декабре, тогда как ранее сообщалось о росте на 1,6%.

Росту промпроизводства в январе способствовало увеличение производства в обрабатывающей промышленности, его крупнейшем компоненте, которое выросло на 1% по сравнению с декабрем.

Темпы роста показателя примерно равны среднему росту за последние 5 месяцев, сообщила ФРС.

Промышленный сектор постепенно восстановился после спада в марте и апреле на фоне вызванных пандемией шатдаунов благодаря сильному внешнему спросу и пополнению запасов, сохраняя в целом иммунитет к ограничительным мерам в сравнении с другими секторами экономики.

Несмотря на рост, однако, промышленное производство сейчас на 1,8% ниже уровня, зафиксированного в том же месяце годом ранее.

Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 2,3%, добыча нефти и газа продолжила свой рост, который составил 11,3%. Рост добычи нефти и природного газа более чем на 1% внесла значительный вклад в рост производства в горнодобывающей сфере в январе.

Производство в секторе коммунальных услуг упало на 1,2% в январе по сравнению с декабрем на фоне падения услуг, связанных с природным газом на 5,7%.

Загруженность производственных мощностей в январе выросла до 75,6% с 74,9 в декабре. Экономисты ожидали, что она составит 74,8%. Сейчас загрузка на 14,5 п.п. выше апрельского минимума и менее чем на 1 п.п. ниже докоронавирусного уровня, сообщила ФРС.

— Автор Xavier Fontdegloria, xavier.fontdegloria@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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