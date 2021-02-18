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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210218/833073850.html
Долю операций по картам "Мир" планируется довести до 27-30%
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Долю операций по картам "Мир" в этом году планируется довести до 27-30% от всех совершаемых в РФ транзакций, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. "Планируем... ПРАЙМ, 18.02.2021
карта "мир", новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Долю операций по картам "Мир" в этом году планируется довести до 27-30% от всех совершаемых в РФ транзакций, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
"Планируем достаточно амбициозно в этом году нарастить долю операций – 27-30% наши ожидания, в этом случае, на наш взгляд, будет равновесная ситуация по сравнению с международными платежными системами и с возможностью конкуренции на рынке", — сказала она в ходе конференции Ассоциации банков России.
По последним данным платежной системы "Мир", представленным в декабре прошлого года, доля карт по итогам третьего квартала достигла 23% по объему операций и 29% по объему эмиссии.