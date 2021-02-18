МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Долю операций по картам "Мир" в этом году планируется довести до 27-30% от всех совершаемых в РФ транзакций, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Планируем достаточно амбициозно в этом году нарастить долю операций – 27-30% наши ожидания, в этом случае, на наш взгляд, будет равновесная ситуация по сравнению с международными платежными системами и с возможностью конкуренции на рынке", — сказала она в ходе конференции Ассоциации банков России.

По последним данным платежной системы "Мир", представленным в декабре прошлого года, доля карт по итогам третьего квартала достигла 23% по объему операций и 29% по объему эмиссии.