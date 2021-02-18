МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Средний размер вклада за 2020 год вырос на 6,4% — до 183 тысяч рублей, заявил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.

"Средний размер вклада за последнее время несколько увеличился. На 1 января этого года он составляет 183 тысячи рублей, год назад средний размер вклада был равен 172 тысячи рублей", — сказал он на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

Исаев подчеркнул, что данная цифра существенно ниже страхового лимита в 1,4 миллиона рублей. При этом на текущий момент действующие лимиты возмещения полностью покрывают 99,5% счетов.

"Нам эти данные говорят о том, что потребности на сегодня в увеличении общего лимита страхования не наблюдается. Исходя из экономических показателей, сейчас мы говорим о том, что параметры системы страхования вкладов отвечают главной задаче — это обеспечение защиты массового вкладчика", — заключил глава АСВ.