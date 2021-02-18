МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Сообщения о новых возможных санкциях в отношении России говорят о том, что стратегия важнее тактики: европейские страны даже под давлением американцев не готовы вводить жесткие экономические санкции против РФ, считает первый зампред фракции "Единой России" в Госдуме Адальби Шхагошев. Посольство России отреагировало на идею Эстонии ввести новые санкции

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что представители стран Евросоюза могут согласовать введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. По информации агентства, ограничения, вероятнее всего, не коснутся крупных российских предпринимателей, так как Европа "опасается сжигать все мосты с Москвой", но их целью может стать ряд должностных лиц и организаций.

"Детали новых ограничений, озвученные Bloomberg, разногласия среди стран ЕС в отношении возможных санкций против России означают, что стратегия предсказуемо важнее тактики. Именно поэтому Европа даже под давлением США не готова стрелять себе в ногу", — цитирует пресс-служба фракции парламентария.

По мнению Шхагошева, аполитичный подход и экономические перспективы поспособствуют тому, что главные игроки в ЕС лишь "сделают грозный вид".

"Призывы призывами, но очевидно, что Евросоюз чувствует границы российского терпения, жестко обозначенные теперь уже и официальными государственными лицами, такими, например, как (глава МИД Сергей) Лавров и (спикер Госдумы Вячеслав) Володин", — добавил он.

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