В Госдуме высказались о новых возможных санкциях против России
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Сообщения о новых возможных санкциях в отношении России говорят о том, что стратегия важнее тактики: европейские страны даже под давлением американцев не готовы вводить жесткие экономические санкции против РФ, считает первый зампред фракции "Единой России" в Госдуме Адальби Шхагошев.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что представители стран Евросоюза могут согласовать введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. По информации агентства, ограничения, вероятнее всего, не коснутся крупных российских предпринимателей, так как Европа "опасается сжигать все мосты с Москвой", но их целью может стать ряд должностных лиц и организаций.
"Детали новых ограничений, озвученные Bloomberg, разногласия среди стран ЕС в отношении возможных санкций против России означают, что стратегия предсказуемо важнее тактики. Именно поэтому Европа даже под давлением США не готова стрелять себе в ногу", — цитирует пресс-служба фракции парламентария.
По мнению Шхагошева, аполитичный подход и экономические перспективы поспособствуют тому, что главные игроки в ЕС лишь "сделают грозный вид".
"Призывы призывами, но очевидно, что Евросоюз чувствует границы российского терпения, жестко обозначенные теперь уже и официальными государственными лицами, такими, например, как (глава МИД Сергей) Лавров и (спикер Госдумы Вячеслав) Володин", — добавил он.
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