2021-02-20T13:38:06+03:00
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2021
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Власти рассказали о восстановлении экономики России после пандемии
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Пандемия коронавирусной инфекции сходит на нет, а экономика России начинает восстанавливаться, заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая в Татарстане на коллегии министерства... ПРАЙМ, 20.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Пандемия коронавирусной инфекции сходит на нет, а экономика России начинает восстанавливаться, заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая в Татарстане на коллегии министерства промышленности и торговли региона.
"Пандемия сходит на нет с учетом вакцинации и принятых карантинных мер, экономика начинает восстанавливаться и поэтому нам нужно думать и вернуться к вопросам нашего динамичного развития", — сказал он.
Трансляция выступления велась на официальном портале правительства республики.