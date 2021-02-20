МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Пандемия коронавирусной инфекции сходит на нет, а экономика России начинает восстанавливаться, заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая в Татарстане на коллегии министерства промышленности и торговли региона. Власти оценили возможность реализации "Северного потока 2"

"Пандемия сходит на нет с учетом вакцинации и принятых карантинных мер, экономика начинает восстанавливаться и поэтому нам нужно думать и вернуться к вопросам нашего динамичного развития", — сказал он.

Трансляция выступления велась на официальном портале правительства республики.