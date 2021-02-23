ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США намерена в долгосрочной перспективе удерживать инфляцию на уровне двух процентов, заявил во вторник глава ФРС Джером Пауэлл.

"Что касается целей в области стабильности цен, мы говорим о том, что будем стремиться к достижению инфляции в среднем на уровне 2% со временем. Это означает, что после периодов, когда инфляция будет ниже 2%, соответствующая монетарная политика будет, скорее всего, нацелена на достижение инфляции чуть более 2% на какое-то время. С учетом этих изменений мы намерены удерживать долгосрочные инфляционные ожидания прочно привязанными к нашей цели в 2%", — говорится в тексте его выступления в банковском комитете сената на сайте ФРС.

Такая привязка позволит расширить возможности для достижения целей как в сфере занятости, так и инфляции, добавил Пауэлл.

ФРС не ожидает, что инфляция на фоне пандемии достигнет уровня, который мог бы стать поводом для беспокойства.

"Я действительно не ожидаю, что мы окажемся в ситуации, когда инфляция поднимется до тревожного уровня… На самом деле вопрос в том, что мы можем оказаться в ситуации, когда инфляционные ожидания окажутся отвязанными, инфляция будет расти и делать это постоянно… Думаю, на сегодня это не проблема, но даже если так случится, то у нас есть инструменты, чтобы работать с этим", — сказал Пауэлл.

Помимо этого, Пауэлл подтвердил намерение центрального банка продолжать политику дешевых денег, пока экономика не восстановится от последствий пандемии в большей степени.