МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам во вторник вечером несколько замедлил рост после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.41 мск курс евро к доллару рос до 1,2161 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2154 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 105,11 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,04%, до 90,04 пункта. Днем индекс рос на 0,2%.

На этой неделе проходят два выступления главы ФРС Пауэлла перед конгрессом. Во вторник он выступает перед банковским комитетом, в среду — перед комитетом по финансовым услугам. По словам главы регулятора, экономика США пока далека от целей по занятости и по инфляции, и достижение существенного прогресса потребует времени.

Кроме того, Пауэлл заявил, что ФРС намерена в долгосрочной перспективе удерживать инфляцию на уровне 2%. При этом вакцинация населения от коронавируса должна ускорить возвращение к нормальной жизни.

Не смогла оказать поддержку доллару сильная статистика по США. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в феврале увеличился до 91,3 пункта с пересмотренного показателя января в 88,9 пункта. Прогноз предполагал рост только до 90 пунктов.