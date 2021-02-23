ООН, 23 фев — ПРАЙМ. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица полагает, что Россия должна быть лишена права вето в Совете Безопасности, так как "является стороной конфликта" в Донбассе.

Во вторник в ГА ООН проходит заседание, посвященное "ситуации на временно оккупированных территориях Украины". Украина выходит из соглашений СНГ об авиации и о воздушном пространстве

Кислица заявил, что важно постоянно напоминать Москве "о ее обязательствах как стороны конфликта".

"Пока Россия отрицает свою роль в конфликте, перспективы мирного разрешения будут оставаться иллюзорными. Россия не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать с первого дня агрессии", — сказал Кислица.

По его мнению, России, "являющейся участником конфликта, не должно быть позволено использовать право вето". СМИ стало известно о новых проблемах Украины и ЕС

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на востоке Украины.

Между тем на недавнем заседании СБ ООН, глава Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Халит Чевик подтвердил, что наблюдатели не видели российских военных на востоке Украины.

При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя по пунктам доказал, что Киев до конца не выполнил ни одного пункта комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Продолжая свое выступление, Кислица заявил, что Генеральная ассамблея ООН "не приняла и не примет российскую мантру о том, что вопрос Крыма закрыт".

"Он будет закрыт, когда российские военные будут выведены, как они были выведены одним февральским днем из Афганистана", — указал он.

Постпред вновь заявил об "оккупированном" Россией Крыме.

Он отметил, что "суверенный контроль Украины над своей государственной границей должен быть возобновлен и миротворцы ООН являются одним из вариантов, который мог бы сыграть важную роль в мониторинге (за соблюдением контроля — ред.)"

"Мы убеждены, что через совместные усилия мы не только восстановим территориальную целостность Украины, но и укрепим авторитет международного права и вернем мир и стабильность на европейский континент", — заявил Кислица.

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