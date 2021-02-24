МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Среднесуточный оборот торговли и услуг в Москве на прошлой неделе был на 24% выше, чем на аналогичной неделе предыдущего года – 39 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводит комплекс экономической политики столицы.

"Среднесуточный оборот торговли и услуг в Москве на неделе 15-21 февраля был на 24% выше, чем на аналогичной неделе предыдущего года – 39 миллиардов рублей. После снятия ряда ограничений московские компании планомерно наращивают обороты и для продуктивной работы снова пополняют штат сотрудников", — сказал Ефимов.

По его словам, растут и обороты компаний из наиболее пострадавших отраслей – они уже сопоставимы с показателями прошлого года.

Так, за неделю 15-21 февраля их среднесуточный оборот составил 9,7 миллиарда рублей, а отклонение от показателей аналогичной недели прошлого года не превысило 4%.

"Динамично наращивают темпы отрасли, с которых недавно были сняты или ослаблены ограничения. Так, среднесуточный оборот гостиниц и турагентств увеличился за неделю 15-21 февраля на 21,2%, а организаций культуры, спорта и развлечений на 4,8%", — заявил Ефимов.