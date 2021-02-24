МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ЦБ начинает прохождение программы оценки (FSAP), проводимой Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком финансового сектора России, сообщается на сайте регулятора.

"Банк России начинает прохождение программы оценки финансового сектора Российской Федерации, проводимой Международным валютным фондом и Всемирным банком", — говорится в сообщении.

Сообщается, что оценка была разработана МВФ и Всемирным банком в 1999 году в целях укрепления мониторинга за состоянием международной финансовой системы. Она состоит из двух основных компонентов: модуль по стабильности и модуль по развитию.

Добавляется также, что с 2010 года оценка в рамках "модуля по стабильности" FSAP проводится в обязательном порядке каждые пять лет в отношении юрисдикций с системно значимыми финансовыми секторами, включая РФ, а в последний раз российский финансовый сектор проходил оценку FSAP в 2015-2016 годах.

"В числе прочего эксперты МВФ в 2021 году планируют провести анализ системных рисков, инструментов макропруденциальной политики, регуляторных и надзорных практик в банковской сфере и на рынке ценных бумаг, а также оценку инструментов управления кризисными ситуациями", — также говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо работы с ЦБ, эксперты МВФ и Всемирного банка предполагают встретиться с участниками государственного и частного секторов. По итогам оценки FSAP, эксперты подготовят итоговые доклады о состоянии российского финансового сектора, публикация которых ожидается в конце 2021 — начале 2022 года.