ВАШИНГТОН, 25 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев, сообщил Белый дом. Американские компании призывают конгресс одобрить пакет стимулов Байдена

Трамп в апреле 2020 года подписал и затем продлил действие указа, который препятствовал въезду в США "иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США" во время пандемии коронавируса.

"(Прокламация) не продвигает интересы США. Напротив, она вредит США, например мешает членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей воссоединиться со своими семьями", — заявил Байден.

"Она также мешает отраслям экономики США, которые используют таланты со всего мира", — добавил Байден. Наконец, по его словам, из-за мер Трампа в страну не могли въехать лица, выигравшие вид на жительство в США (гринкарту) в ежегодной лотерее.

Прокламация Трампа препятствовала въезду в США многим соискателям гринкарт, членам их семей, а также многим иностранным работникам, находившимся в США по временным рабочим визам. Против администрации США был подан целый ряд исков, в том числе от граждан России и стран бывшего СССР, с требованием впустить их в страну, выдать визу или выигранную гринкарту и в целом не препятствовать свободному въезду в США.

При этом въезд в США остается ограниченным для многих категорий иностранцев. Например, Байден обратил вспять решение Трампа отменить запрет на въезд из большинства стран ЕС, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Для граждан России формальных запретов на въезд в США нет, но де-факто консульства США практически прекратили выдачу виз, ссылаясь на пандемию и нехватку персонала.

Читайте также:

Байден отменил несколько указов Трампа