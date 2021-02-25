МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Доля россиян, опасающихся увольнения, в первом квартале 2021 года осталась на уровне конца 2020 года, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. Определены самые сложные для поиска работы профессии

Авторы исследования использовали так называемый «индекс стабильности», который колеблется от —1 до +1, где —1 говорит о негативных настроениях работников.

Согласно исследованию, ощущение стабильности на текущем месте работы у россиян в первом квартале года продолжает держаться на докризисном уровне (индекс — 0,34). Ощущения работников по поводу угрозы увольнения также сохранились на уровне конца 2020 года: 66% не ждут увольнения, 24% думают, что могут быть уволены.

Наиболее стабильно на текущем рабочем месте ощущают себя работники на Урале (0,43 — в Уральском федеральном округе), наименее стабильно — в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти (0,32).

Меньше других увольнений сокращения опасаются представители индустрии спорта и красоты (0,67), а также начинающие специалисты (0,55) и медики (0,47), больше других — представители сферы HR (0,23) и топ-менеджмента (0,24).

Исследование проводилось с 23 декабря 2020 по 3 февраля 2021 среди 21 691 российского соискателя.