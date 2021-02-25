МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Ситуация на российском рынке рыбной продукции, на которую негативно повлияли ограничения на поставки рыбы в Китай, сейчас стабилизируется, приостановки промысла не будет, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"В целом можно отметить, что сложной или какой-то патовой ситуации нет. Мы внимательно смотрели и думали, что к 1 марта, возможно, действительно у нас не будет хватать мощностей для хранения рыбной продукции, и придется по сути останавливать промысел. Но сейчас ситуация выравнивается, часть продукции поехала внутрь РФ", — сказал Шестаков на пресс-конференции в четверг.

"Сейчас достаточно неплохой запас холодильных мощностей на Дальнем Востоке: по последним данным, практически 80% холодильных мощностей свободны, это порядка 120 тысяч тонн. И плюс транспортные суда осуществили разгрузку. Сейчас мы наблюдаем, что на транспортных судах объем хранения может составить порядка 90 тысяч тонн. Поэтому в целом ситуация именно текущая — она достаточно неплохая. Приостановки промысла не будет", — добавил он.

При этом он отметил, что в настоящее время наблюдается снижение объема добычи водных биологических ресурсов. По его словам, это обусловлено рядом факторов, среди которых — ограничения на поставки продукции в Китай и неблагоприятные погодные условия.

"Надеемся, что мы сможем за март в рамках минтаевой путины объемы донарастить. То, что не доберем в путину "А", зимне-весеннюю, мы спокойно сможем выловить в осеннюю путину, сезон "Б", — сказал руководитель ведомства.

Росрыболовство в конце декабря сообщило, что китайский порт Далянь временно приостановил обслуживание иностранных судов в связи с обнаружением коронавируса у нескольких грузчиков портового терминала. Порт Далянь был последним доступным портом для разгрузки российской рыбной продукции.

Шестаков в четверг отметил, что порт Далянь частично возобновил перевалку рыбной продукции, но только контейнерами.

"В Циндао отгрузка контейнерами всегда существовала, но проблема в том, что пропускная способность этих портов в связи с такими ограничениями снизились", — указал он.

"Сейчас основной наш пункт перевалки — это Пусан (Южная Корея — ред.), через который идет достаточно большое количество рыбной продукции для хранения и, частично, дальнейшего транзита в Китай. Но надеемся, что сейчас китайские коллеги смогут все-таки выстроить логистические работы портов таким образом, что пропускная способность перевалки контейнерных грузов увеличится в разы, и те суда, которые сейчас идут на выгрузку, смогут ее осуществить", — сказал глава Росрыболовства.