МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Многие российские регионы в 2021 году окажутся в более сложном финансовом положении, чем в прошлом году, поскольку резервы были потрачены, говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном Институтом "Центр развития" НИУ ВШЭ. Новак призвал ускорить газификацию регионов

"Многие регионы окажутся в 2021 году в более сложном финансовом положении, чем в 2020 году, поскольку были потрачены резервы на счетах на финансирование бюджетного дефицита", — отмечается в документе.

Эксперты указывают, что по итогам 2020 года с дефицитом исполнили бюджет 57 из 85 регионов. "Для сравнения отметим, что в 2019 году таких регионов было 35, в 2018 году – всего 15", — добавляют они.

Отмечается, что в 2020 году трансферты из федерального бюджета регионам выросли на 54%, однако в 2021 году они должны будут сократится на 25%. "На расходы регионов в 2021 году будут оказывать влияние те же факторы, что и в 2020 году, в том числе: пандемия коронавируса, необходимость дополнительно поддерживать население и бизнес", — говорится в документе.

В такой ситуации федеральному центру целесообразно сохранить поддержку регионов в части бюджетных кредитов в масштабах 2020 года и найти возможность увеличить бюджетные трансферты сверх запланированного уровня, указывают авторы комментария.

"Учитывая резервы федерального бюджета, помимо ФНБ, дополнительные средства на поддержку регионов в 2021 году могут быть найдены без нарушения его общей конструкции", — считают эксперты.

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