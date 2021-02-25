МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 февраля, снизилось на 111 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 730 тысяч заявок, сообщило в четверг министерство труда страны. Доллар дешевеет к евро в ожидании данных о ВВП США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения показателя на 23 тысячи, до 838 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 13 февраля, был пересмотрен до 841 тысячи с 861 тысячи.

Такой темп падения показателя стал самым быстрым с августа 2020 года, а сам показатель упал до минимума с конца ноября.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 20,5 тысячи с пересмотренного показателя — до 807,75 тысячи. Первоначальный показатель был пересмотрен в сторону понижения — до 828,25 тысячи с 833,25 тысяч. Американские компании призывают конгресс одобрить пакет стимулов Байдена

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 февраля, снизилось на 101 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 4,419,9 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели пересмотрен до 4,52 миллиона с 4,494 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.