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Неуверенность в своем трудоустройстве является главной тревогой для россиян в период пандемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на результаты международного исследования Edelman... ПРАЙМ, 26.02.2021
рынок труда, коронавирус, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Неуверенность в своем трудоустройстве является главной тревогой для россиян в период пандемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на результаты международного исследования Edelman Trust Barometer 2021 консалтинговой компании Edelman.
Согласно опросу, стабильностью своего трудоустройства обеспокоены почти четыре пятых, или 79% россиян. 43% опрошенных заявили, что бояться потерять работу.
Вторым самым популярным страхом стала возможная утрата гражданских свобод — об этом заявили 61% респондентов.
На третьем месте у россиян — боязнь заразиться коронавирусом, такие опасение высказали 60% россиян, 34% полагают COVID-19 прямой опасностью.
В пятерке основных страхов также глобальные климатические изменения, хакеры и киберпреступность.
Опрос проводился в 28 странах в октябре-ноябре прошлого года, в нем приняли участие более 33 тысяч человек в возрасте от 25 до 64 лет.
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