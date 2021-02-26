МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Неуверенность в своем трудоустройстве является главной тревогой для россиян в период пандемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на результаты международного исследования Edelman Trust Barometer 2021 консалтинговой компании Edelman. Число официальных безработных в Москве существенно сократилось

Согласно опросу, стабильностью своего трудоустройства обеспокоены почти четыре пятых, или 79% россиян. 43% опрошенных заявили, что бояться потерять работу.

Вторым самым популярным страхом стала возможная утрата гражданских свобод — об этом заявили 61% респондентов.

На третьем месте у россиян — боязнь заразиться коронавирусом, такие опасение высказали 60% россиян, 34% полагают COVID-19 прямой опасностью.

В пятерке основных страхов также глобальные климатические изменения, хакеры и киберпреступность.

Опрос проводился в 28 странах в октябре-ноябре прошлого года, в нем приняли участие более 33 тысяч человек в возрасте от 25 до 64 лет.

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