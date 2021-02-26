МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Уходящая зима кажется людям особенно холодной на фоне более теплых зим, которые были в последние годы, хотя ничего особенного в этом сезоне не было, рассказал в интервью радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин. Обращения к автостраховщикам в России после метели выросли на 20%

По его словам, то, какой была зима, климатологи определяют не по ощущениям, а сравнивая зафиксированные температурные показатели со средними данными за определенный отрезок времени, взятый за своеобразный эталон. При этом цифры часто не совпадают с человеческими впечатлениями.

Кокорин отметил что из-за этого и происходит недопонимание, когда специалисты говорят, что зима была в пределах нормы, а простые россияне вспоминают аномальные холода и обильные снегопады.

"Всемирная метеорологическая организация и Росгидромет отсчитывают средние показатели температуры с 1961 по 1990 год. Тогда было существенно холоднее. Та зима, которая сейчас заканчивается, в те показатели укладывается. Другое дело, что за последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса", — пояснил специалист.

При этом, по его мнению, общее повышение зимних температур происходит из-за того, что на климатическую систему значительное влияние оказал человек.

"На естественные вариации и колебания погоды накладывается толчок, который человек дал климатической системе. Мы совсем немного, всего на 5% усилили парниковый эффект из-за сжигания ископаемого топлива. Мы сжигали уголь, нефть и газ и таким образом создавали углекислый газ и повышали среднюю температуру зим. Также создался дисбаланс, то есть стало меньше средних зим, но больше достаточно холодных или достаточно теплых. Толчок дает раскачку системы", – объяснил Кокорин.

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