МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. В Еврокомиссии ответили на запрос депутата от Греции Лефтериса Николау-Алаваноса, поинтересовавшегося, как ЕК намерена помогать греческим фермерам, которые несут убытки из-за российского эмбарго. Об этом сообщает RT. Пушков рассказал, почему Запад не может отменить антироссийские санкции

По словам депутата, ограничительные меры, которые Россия ввела в ответ на санкции Запада в связи с ситуацией на Украине, стали серьезной проблемой для греческого экспорта сельскохозяйственной продукции и повлекли значительные потери. По мнению Николау-Алаваноса, до сих пор не было принято никаких существенных мер по поддержке фермеров и компенсации упущенного дохода. Оказанная помощь в размере менее 50 миллионов евро за шесть с лишнем лет облегчить ситуацию не позволила.

По данным ЕК, Греция с 2014 по 2018 год вывела с рынка 102,5 тонны фруктов и овощей, что соответствует 52 миллиону евро. Порядка половины от общего объема этого товара составили персики и нектарины, а 25% — апельсины.

В Еерокомиссии отметили, что Греция в ближайшие годы в общей сложности получит 19,4 миллиарда евро для содействия местным фермерам и сельским районам страны.

Кроме того, в документе подчеркивается, что ЕС может пересмотреть антироссийские санкции, когда будут реализованы Минские соглашения. По мнению ЕК, ответственность за их невыполнение несет якобы Россия.

"ЕС готов пересмотреть санкции, если в конфликте на Украине будет достигнут очевидный прогресс — в частности, путём полного исполнения условий Минских соглашений. В этом отношении на России лежит ключевая ответственность", — заявили в Еврокомиссии.

В ответ на европейские санкции, введенные в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, Москва запретила ввоз ряда продовольственных товаров из стран Евросоюза.

В декабре 2020 года Евросовет принял решение продлить санкции. Правительство России также пролонгировало действие эмбарго до 31 декабря 2021 года.

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