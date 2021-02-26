МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 19 февраля составил 13,815 триллиона рублей против 13,782 триллиона на 12 февраля, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период выросла на 33 миллиарда рублей, или на 0,24%. Выезжающих в отпуск россиян подстерегают новые опасности

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.