МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Представители финансового блока стран БРИКС обсудили перспективы развития мировой экономики и меры реагирования на сложившийся из-за пандемии кризис, говорится в сообщении Минфина РФ по итогам встречи заместителей министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС.

"На первом заседании финансового трека, которое прошло под председательством Индии, страны "пятёрки" обсудили перспективы развития мировой экономики и меры реагирования на сложившийся из-за пандемии кризис. Встреча прошла на уровне заместителей руководителей в среду, 24 февраля. От России в ней принял участие заместитель министра финансов Тимур Максимов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовые ведомства согласились, что на фоне появления нескольких одобренных к применению вакцин, темпы восстановления экономик разных стран по-прежнему слабые и неравномерные, при этом чрезвычайно высока степень неопределенности, связанная с возможными негативными эффектами от повторных волн инфекции и мутаций вируса. Новый банк развития БРИКС увеличит сумму кредита для России к концу 2021 года

"В этой связи стороны договорились координировать свои действия на международных форумах при разработке мер бюджетной и денежно-кредитной политики, направленной на восстановление экономик стран БРИКС от последствий пандемии", — указывает Минфин.

Также по линии финансовых ведомств в 2021 году продолжится сотрудничество по таким направлениям, как финансирование социальной инфраструктуры с использованием цифровых технологий, сотрудничество по налоговым и таможенным вопросам.

Участники встречи также обсудили работу Нового банка развития (НБР). "Заместители министров финансов уделили особое внимание вопросам расширения состава акционеров НБР и с удовлетворением отметили старт официальных переговоров с потенциальными новыми партнёрами, которые планируется завершить к концу 2021 года", — добавляется в сообщении.

Следующая встреча пройдет на уровне министров финансов и управляющих центральными банками в апреле.