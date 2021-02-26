МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе-феврале 2021 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 767 миллиардов рублей, сообщил руководитель службы Владимир Булавин. Догнать Америку. Зачем Россия влезла в триллионные долги

"За первые два месяца 2021 года (по состоянию на 26 февраля — ред.) таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 767 миллиардов рублей. Это на 6% превышает аналогичный показатель 2020 года", — сказал Булавин, слова которого приводит пресс-служба.

Плановое задание по перечислениям ФТС в бюджет РФ в текущем году составляет почти 5 триллионов рублей, сообщал ранее в пятницу министр финансов Антон Силуанов.