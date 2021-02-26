МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в январе снизился на 1,797%, следует из данных ЦБ РФ.

Показатель на 1 февраля составил 57,598 триллиона рублей против 58,652 триллиона на 1 января. Таким образом, объем денежной массы снизился на 1,054 триллиона рублей.