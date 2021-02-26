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2021-02-26T18:06:21+03:00
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2021
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Денежная масса России снизилась в январе
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Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в январе снизился на 1,797%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 февраля составил 57,598... ПРАЙМ, 26.02.2021
денежная масса, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в январе снизился на 1,797%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 февраля составил 57,598 триллиона рублей против 58,652 триллиона на 1 января. Таким образом, объем денежной массы снизился на 1,054 триллиона рублей.