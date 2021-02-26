МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Водка в России с 16 по 24 февраля подешевела на 0,1%, тогда как снижение цен с 9 по 15 февраля составляло 0,2%, кроме того, замедлилось повышение цен на помидоры — до 0,8% с 1,7% — и огурцы — до 0,7% с 3,6%, следует из данных Росстата.

В свою очередь, картофель за отчетный период подорожал на 2,2% (с 9 по 15 февраля — на 2%), свежая белокочанная капуста — на 0,9% (против 1%), репчатый лук — на 1,2% (против 1,1%), морковь — на 1,3% (против 1,6%), яблоки — на 0,1% (против 1,1%). В целом цены на плодоовощную продукцию с 16 по 24 февраля увеличились в среднем на 0,7%, неделей ранее рост составлял 1,7%.

С 16 по 24 февраля также выросли цены на мясо кур (на 1,9%), шоколадные конфеты (на 0,6%), полукопченые и варено-копченые колбасы, мороженую рыбу, маргарин (на 0,5%), сосиски, сардельки, сухие молочные смеси для детского питания (на 0,4%), вареную колбасу, мясные консервы, черный чай и обеды в столовых, кафе, закусочных (на 0,3%).

Говядина, свинина, баранина, сычужные сыры, сливочное масло, сметана и жирный творог подорожали на 0,2%, карамель и овощные консервы для детского питания — на 0,1%. В свою очередь, снизились цены на питьевое пастеризованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль (на 0,1%). Цены на питьевое стерилизованное молоко, мясные консервы для детского питания и печенье не изменились.

Помимо этого, пшеничная мука 16 по 24 февраля вновь подорожала после недели стабильных цен, продолжился рост цен на подсолнечное масло и снижение стоимости на сахар, кроме того, ускорилось подорожание куриных яиц.

"Цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 0,1%, в том числе в 25 субъектах Российской Федерации — на 0,1-7,8%. В 18 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,4%, в 21 субъекте — на 0,5-1,6%. В 21 субъекте цены не изменились", — говорится в сообщении статистического ведомства. С 9 по 15 февраля сахар подешевел также на 0,1%, с 2 по 8 февраля — на 0,4%.

Куриные яйца за отчетный период в среднем по стране выросли в цене на 1,1%, в 28 регионах — на 0,1-1%, в 24 субъектах — на 1,1-2%, в 16 регионах — на 2,1-3%, в шести — на 3,1-10,6%. В трех субъектах цены не изменились, в восьми — снизились на 0,3-0,9%. Неделей ранее рост цен на яйца составлял 0,9%, со 2 по 8 февраля — 0,6%.

"Масло подсолнечное в среднем по Российской Федерации стало дороже на 0,1%, в том числе в 29 субъектах — на 0,1-0,9%, в 9 субъектах — на 1-15,4%", — добавляет Росстат. В 23 регионах цены не изменились, в 24 — снизились на 0,1-1,2%. С 9 по 15 февраля подсолнечное масло подорожало также на 0,1%, с 2 по 8 февраля цены на него не менялись.

Пшеничная мука с 16 по 24 февраля в России подорожала на 0,2% (неделей ранее цены не менялись), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 0,1% (против 0,1%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,4% (против 0,2%), вермишель — на 0,4% (против 0,1%).

Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов не изменились (неделей ранее они выросли на 0,2%).

Рис подорожал на 0,1% (неделей ранее цены не менялись), гречневая крупа не менялась в цене (как и неделей ранее), цены на пшено повысились на 0,2% (минус 0,2% на предыдущей неделе).