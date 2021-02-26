МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 16 по 24 февраля третью неделю подряд осталась на уровне 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 1,2%, сообщает Росстат.

"За период с 16 по 24 февраля 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала февраля – 100,6%, с начала года – 101,2%", — говорится в сообщении.

Росстат фиксирует инфляцию 0,2% третью неделю подряд, до этого — нулевую инфляцию впервые с периода 22-28 сентября.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,2%, на дизельное топливо — на 0,1%.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция в РФ в феврале замедлится в месячном исчислении до 0,5-0,6% после 0,7% в январе. По данным Росстата, инфляция в РФ в январе замедлилась до 0,67% с 0,83% в декабре, в годовом выражении — ускорилась до 5,2% с декабрьских 4,9%.