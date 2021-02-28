ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе может провести совещание по вопросам развития угольной отрасли, сообщил телеканал "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин". Путин назвал санкции против России бесперспективными

Кроме этого, на следующей неделе глава государства планирует пообщаться с волонтёрами проекта "Мы вместе". По данным телеканала, ждут Путина и на итоговой коллегии министерства внутренних дел.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о том, что коллегия МВД готовится и состоится на следующей неделе.

Путин традиционно выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства.