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Путин планирует провести совещание по теме развития угольной отрасли
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Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе может провести совещание по вопросам развития угольной отрасли, сообщил телеканал "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин"... ПРАЙМ, 28.02.2021
экономика, россия, уголь, владимир путин, новости, промышленность, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе может провести совещание по вопросам развития угольной отрасли, сообщил телеканал "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
Кроме этого, на следующей неделе глава государства планирует пообщаться с волонтёрами проекта "Мы вместе". По данным телеканала, ждут Путина и на итоговой коллегии министерства внутренних дел.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о том, что коллегия МВД готовится и состоится на следующей неделе.
Путин традиционно выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства.