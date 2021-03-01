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https://1prime.ru/state_regulation/20210301/833133557.html
В России с 1 марта изменились правила начисления детских пособий
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В России изменился порядок назначения пособий на детей в возрасте до трех лет. Новые правила вступили в силу с 1 марта. В период пандемии процедура была упрощена, начисления... ПРАЙМ, 01.03.2021
выплаты, дети, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В России изменился порядок назначения пособий на детей в возрасте до трех лет. Новые правила вступили в силу с 1 марта. В период пандемии процедура была упрощена, начисления продлевали автоматически. Теперь же родители должны подать лично заявление на выплату и документы, подтверждающие доход семьи. Об этом напоминает "Российская газета".
Теперь заявление необходимо будет подавать ежегодно: сначала в связи с рождением ребенка, потом при достижении им одного года, двух и трех лет. Его придется написать повторно также в случае смены места жительства семьи.
В Минтруде пояснили, что обратиться за назначением пособия граждане могут в органы соцзащиты или многофункциональный центр, а также удаленно через портал госуслуг.
По действующим правилам, выплата назначается семьям, среднедушевой доход которых меньше двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.