МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В России изменился порядок назначения пособий на детей в возрасте до трех лет. Новые правила вступили в силу с 1 марта. В период пандемии процедура была упрощена, начисления продлевали автоматически. Теперь же родители должны подать лично заявление на выплату и документы, подтверждающие доход семьи. Об этом напоминает "Российская газета".

Теперь заявление необходимо будет подавать ежегодно: сначала в связи с рождением ребенка, потом при достижении им одного года, двух и трех лет. Его придется написать повторно также в случае смены места жительства семьи.

В Минтруде пояснили, что обратиться за назначением пособия граждане могут в органы соцзащиты или многофункциональный центр, а также удаленно через портал госуслуг.

По действующим правилам, выплата назначается семьям, среднедушевой доход которых меньше двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.