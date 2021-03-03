ВАШИНГТОН, 3 мар — ПРАЙМ. Минторг США назвал организации, против которых введены торговые санкции по делу Алексея Навального. Ряд финансовых организаций США не смогут предоставлять кредиты России

"Комитет по конечным пользователям министерства торговли решил добавить в список организаций Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, Фемтеко, Интерлаб, ЛабИнвест; OOO продукты АНАЛИТ, OOO Интертех, Pharmcontract GC, Rau Faem, Регионснаб и Riol-Chemie за их деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения", — говорится в заявлении минторга, опубликованном в Федеральном реестре США.

"Девять из этих организаций находятся в России, три в Германии и одна в Швейцарии", — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщалось ранее, санкции вводятся против 27-го научного центра РФ.

Любые операции, связанные с экспортом в США продукции этих компаний, подпадают под режим лицензирования "с презумпцией отказа". Также лица, имеющие дела с этими компаниями, рискуют в свою очередь санкциями США.

Ранее США и ЕС ввели против России санкции по делу Навального.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что США, пытаясь отвлечь внимание от внутренних проблем и вводя новые санкции против России, довели двусторонние отношения с Москвой до точки полного замерзания.

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