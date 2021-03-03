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Россиянам раскрыли способ добиться выплаты зарплаты
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У Россиян есть способ добиться выплаты обещанной заработной платы, о нем в беседе с "Российской газетой" рассказала адвокат Валентина Дублина. Юрист напомнила, что россиянам при... ПРАЙМ, 03.03.2021
россия, зарплата, работа, трудоустройство, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. У Россиян есть способ добиться выплаты обещанной заработной платы, о нем в беседе с "Российской газетой" рассказала адвокат Валентина Дублина.
Юрист напомнила, что россиянам при устройстве на работу необходимо очень внимательно подойти к изучению текста трудового договора. Она отметила, что в статье 135 Трудового кодекса говорится: зарплата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими в данной компании либо у данного индивидуального предпринимателя (ИП) системами оплаты труда.
Поэтому, добиться выплаты размера зарплаты, которая указана в трудовом договоре, можно при помощи заявления в трудовую инспекцию. Также можно направить официальную претензию работодателю.
Если со стороны работодателя не последует реакции или отказа в удовлетворении претензии, тогда можно подавать исковое заявление в суд.
"Порой без привлечения квалифицированного юриста — специалиста по трудовому праву, разрешить данный вопрос очень сложно", — отметила Дублина.