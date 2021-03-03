МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. У Россиян есть способ добиться выплаты обещанной заработной платы, о нем в беседе с "Российской газетой" рассказала адвокат Валентина Дублина.

Юрист напомнила, что россиянам при устройстве на работу необходимо очень внимательно подойти к изучению текста трудового договора. Она отметила, что в статье 135 Трудового кодекса говорится: зарплата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими в данной компании либо у данного индивидуального предпринимателя (ИП) системами оплаты труда.

Поэтому, добиться выплаты размера зарплаты, которая указана в трудовом договоре, можно при помощи заявления в трудовую инспекцию. Также можно направить официальную претензию работодателю.

Если со стороны работодателя не последует реакции или отказа в удовлетворении претензии, тогда можно подавать исковое заявление в суд.

"Порой без привлечения квалифицированного юриста — специалиста по трудовому праву, разрешить данный вопрос очень сложно", — отметила Дублина.