МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг РФ в феврале снизился до 52,2 пункта с 52,7 пункта в январе, сообщает исследовательская организация Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit российской сферы услуг составил в феврале 52,2 баллов, слегка опустившись с январского показателя 52,7. Последние данные свидетельствуют о скромных темпах роста, которые были ниже, чем в среднем за долгосрочную серию. В тех случаях, когда отмечалось усиление активности, компании связывали это с дальнейшим увеличением новых заказов", — говорится в сообщении. Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

Как отмечает Markit, темпы роста несколько замедлились по сравнению с январскими на фоне снижения роста новых заказов. Тем не менее, компании были поддержаны растущим клиентским спросом и увеличением численности персонала самыми быстрыми темпами более чем за год.

Между тем, рост цен поставщиков и транспортных расходов привели к заметному увеличению затрат. Компании смогли частично перенести рост затрат, поскольку темпы инфляции отпускных цен ускорились до существенных.