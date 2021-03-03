МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 22 по 28 февраля снизился третью неделю подряд, опустившись еще на 2,6 пункта — до 70,9 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Инвесторы почуяли неладное. Что происходит на рынке акций США

На прошлой неделе средний чек снизился по медицинским маскам (на 11%, до 62 рублей), перчаткам (на 8%, до 120 рублей) и кусковому мылу (на 2%, до 82 рублей). По трем товарам он остался на прежнем уровне: по туалетной бумаге — 62 рубля, по лимонам — 47 рублей, по гречке — 83 рубля. Вырос средний чек только по антисептикам (на 3%, до 296 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2,6 пункта и составил 70,9 пункта.

Объем продаж товаров набора в денежном выражении в среднем снизился на 13%. Аналитики "Платформы ОФД" отметили типичность такого падения для недели, следующей за периодом выплаты зарплат, а также тот фактор, что у россиян уже достаточно запасов средств индивидуальной защиты как дома, так и в офисах. СМИ узнали о планах МТС купить телеком-провайдера МТТ

Лидерами по снижению продаж стали перчатки (на 24%), медицинские маски (на 22%) и антисептики (на 20%). По остальным товарам "коронавирусной корзины" этот показатель тоже был меньше уровня предшествующей недели: по лимонам — на 15%, по мылу — на 10%, по туалетной бумаге — на 6%, по гречке — на 4%.