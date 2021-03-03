МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 22 по 28 февраля снизился третью неделю подряд, опустившись еще на 2,6 пункта — до 70,9 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе средний чек снизился по медицинским маскам (на 11%, до 62 рублей), перчаткам (на 8%, до 120 рублей) и кусковому мылу (на 2%, до 82 рублей). По трем товарам он остался на прежнем уровне: по туалетной бумаге — 62 рубля, по лимонам — 47 рублей, по гречке — 83 рубля. Вырос средний чек только по антисептикам (на 3%, до 296 рублей).
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2,6 пункта и составил 70,9 пункта.
Объем продаж товаров набора в денежном выражении в среднем снизился на 13%. Аналитики "Платформы ОФД" отметили типичность такого падения для недели, следующей за периодом выплаты зарплат, а также тот фактор, что у россиян уже достаточно запасов средств индивидуальной защиты как дома, так и в офисах.
Лидерами по снижению продаж стали перчатки (на 24%), медицинские маски (на 22%) и антисептики (на 20%). По остальным товарам "коронавирусной корзины" этот показатель тоже был меньше уровня предшествующей недели: по лимонам — на 15%, по мылу — на 10%, по туалетной бумаге — на 6%, по гречке — на 4%.
https://1prime.ru/state_regulation/20210303/833150561.html