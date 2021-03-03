ВАШИНГТОН, 3 мар — ПРАЙМ/Dow Jones Newswires. Темпы роста рабочих мест в США в феврале замедлились, несмотря на снижение случаев заражения коронавирусом и смягчение ограничений в нескольких штатах. Об этом говорится в опубликованных в среду данных ADP.

Общее число рабочих мест в частном секторе в феврале выросло на 117 000. Экономисты, опрошенные WSJ, ожидали намного более значительного роста – на 225 000.

Этот показатель сигнализирует о том, что найм нивелировал увольнения в феврале, что продолжило восстановление рынка труда, начавшееся в мае, когда произошел запуск экономики, но эти данные все еще недотягивают до той силы, о которой сигнализируют другие фундаментальные показатели.

В январе число рабочих мест выросло на 195 000, как показали пересмотренные данные, тогда как первоначально сообщалось о росте на 174 000.

“Рынок труда продолжает демонстрировать вялое восстановление”, — сказала Нела Ричардсон, главный экономист ADP.

Компании среднего масштаба со штатом работников 50-499 создали больше всего рабочих мест – 57 000. Малый бизнес со штатом не более 49 сотрудников сообщили о создании 32 000 рабочих мест, а крупные компании, где работают по меньшей мере 500 человек, создали 28 000 рабочих мест.

Число рабочих мест в сфере услуг выросло на 131 000, особенно сильный рост наблюдался в сфере здравоохранения и социальной помощи, а также в сфере досуга и гостеприимства.

Однако в сфере производства товаров рабочие места сократились на 14 000, причем лидером сокращения был производственный сектор.

“Мы видим, что крупные компании все сильнее ощущают последствия пандемии Covid-19, и рост рабочих мест в сфере производства товаров приостановился”, — отметила Ричардсон.

Сектор услуг все еще не достиг уровней, наблюдавшихся до пандемии, но он, скорее всего, будет одним из секторов, которые больше всего выиграют со временем на фоне запуска экономики и роста потребительского доверия, сказала она.

Отчет, составленный ADP совместно с Moody’s Analytics, основан на данных, полученных по 12 февраля.

В пятницу Министерство труда опубликует свои данные по рынку труда за февраль. Экономисты ожидают роста рабочих мест вне сельского хозяйства на 210 000 и неизменной безработицы на уровне 6,3%.

— Автор Xavier Fontdegloria, xavier.fontdegloria@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz